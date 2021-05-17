Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı ile olan sözleşmesini uzattı
2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile olan sözleşmesi, 2026'ya kadar uzatıldı.
İtalya Futbol Federasyonu deneyimli teknik adam Roberto Mancini’nin sözleşmesinin beş sene uzatıldığını duyurdu.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, 2018 yılında göreve gelen 56 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini 2026’ya kadar uzattıklarını açıkladı.
Roberto Mancini, 2013-14 sezonunda Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Deneyimli teknik adamın görev aldığı sezonda Galatasaray, ligi Fenerbahçe'nin arkasında, ikinci sırada bitirmişti ve doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmıştı. Galatasaray, 11 Haziran 2014 tarihinde Mancini ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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