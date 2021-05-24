İtalyan kulüpleri Trabzonsporlu Ekuban için bastırıyor
İngiltere’nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ekuban’ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Avro karşılığında kullanmıştı. İtalyanlar kesenin ağzını açtı!
Süper Lig’de bu sezon Trabzonspor’da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ise yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Koronavirüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri israrını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere’nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban’ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Avro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon Avro’yu aşmış durumda. Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya’nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, Karadeniz ekibi ise bu rakamı 10 milyon bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.
Ekuban’ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan bordo-mavili kulüp yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor. Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi maçta 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu maç başına ise 2.01 puan ortalaması ile oynadı.
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