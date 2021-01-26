İtalya'da 250 milyon yıllık ayak izleri bulundu

26 Ocak 2021 Salı, 17:25

Roma Sapienza Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Dr. Marco Romano ve meslektaşları, İtalyan Batı Alpleri'ndeki Gardetta Platosu'nda, su seviyesinin sadece 2 metre yukarısında konuşlu 2,1 metre uzunluğundaki bir patikada, dört belirgin ve iki de aşınmış ayak izi tespit etti.

250 MİLYON YAŞINDA

Peerj adlı akademik dergide yayımlanan rapora göre, iki santimetreden biraz daha kalın olan ayak izleri, 3-4 cm kalınlığındaki ince kum taşı yatağı üzerinde doğal kalıplar halinde korunmuş olarak bulundu. Ayak izleri, GT-1 ve GT-2 adı verilen iki farklı yüzeyde koruma altına alındı.

Paleontologlar, ayak izlerinin 250 milyon yıl önce Erken Triyas Dönemi'nde, Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşunun hemen sonrasında, büyük gövdeli, yırtıcı bir dinozor türü olan Arkosauriform tarafından bırakıldığını tespit etti.