İtalya’da bulunan Etna Yanardağı patladı

19 Ocak 2021 Salı, 13:15

İtalya'da Sicilya Adası'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya’ya yakın yer alan Etna Yanardağı, 2020’nin Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçerek patladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağın külleri gökyüzünü aydınlattı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde de kısıtlamaya gidildi. Havaalanının iki sektörü kapatılırken, bir saatte 4 uçağın iniş yapmasına izin verileceği, gidiş seferlerinde sınırlandırma olmayacağı ancak rötarların olabileceği belirtildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, yanardağın magmatik kanallarındaki iç hareketlilik nedeniyle lav püskürttüğü ve dağdaki volkanik faaliyetlerin Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından izlendiği bildirildi. Ayrıca son püskürtmeler sebebiyle, Etnave civarında 3,3 büyüklüğünde bir volkanik depremin kaydedildiği ifade edildi.

EN ÖFKELİ YANARDAĞI: ETNA YANARDAĞI

Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif bir yanardağ olan Etna Yanardağı, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak kabul ediliyor. Şu anki yüksekliği 3.326 m olan yanardağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. Bu yükseklik, zirvedeki patlamalara göre de değişiklik gösteriyor. 1190 km² alan kaplayan ve taban çevresi 140 km'ye varan Etna Yanardağı, İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağ olarak yer alıyor. Yüksekliği, en yakın rakibi Vezüv'ün 3 katı, Stromboli'nin ise 3,5 katı kadar olan Etna Yanardağı, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.

Etna Yanardağı, yerli halk için çok şey ifade ediyor. Bölgede yaşayan insanlar için Etna, bilimsel bilgiden ve veriden daha fazlası anlamına geliyor. Yerli halk, Etna’yı değişmeyen bir yoldaş olarak görüyor ve ona ‘Mama’ diyor. Kendi yöntemleriyle Mama’nın gölgesi altında ve onunla birlikte yaşamaya alışmış durumda olan yerli halk, dağın patlamasından korkmadıklarını belirtirken, dağ ile kardeşlik bağı kurduklarına inanıyor.

Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen Etna’nın lavlarının oldukça yavaş ilerlediği biliniyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.