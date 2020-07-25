İtalya’da Çalhanoğlu rüzgarı!

Milan forması giyen milli futbolcu Serie A’daki 100. maçına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:28
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İtalya’nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, dün akşam oynanan Atalanta maçında forma giyerek Serie A’daki 100. Maçına çıktı. Sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kalan Milano ekibinin golünü de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı.

Yıldız futbolcu Serie A’da çıktığı son 4 maçta 3 gol 5 de asist yaparak takımının son haftalarda kazandığı puanlarda önemli rol oynadı.

PANDEMİ DÖNÜŞÜ MAÇ KAYBETMEDİ

Pandemi sonrası sahaya çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Milano ekibi, 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligde 60 puanla altıncı sırada bulunan Milan, Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma mücadelesi veriyor.


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