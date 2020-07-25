İtalya’da Çalhanoğlu rüzgarı!
Milan forması giyen milli futbolcu Serie A’daki 100. maçına çıktı.
İtalya’nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, dün akşam oynanan Atalanta maçında forma giyerek Serie A’daki 100. Maçına çıktı. Sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kalan Milano ekibinin golünü de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı.
Yıldız futbolcu Serie A’da çıktığı son 4 maçta 3 gol 5 de asist yaparak takımının son haftalarda kazandığı puanlarda önemli rol oynadı.
PANDEMİ DÖNÜŞÜ MAÇ KAYBETMEDİ
Pandemi sonrası sahaya çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Milano ekibi, 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligde 60 puanla altıncı sırada bulunan Milan, Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma mücadelesi veriyor.
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