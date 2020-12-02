İtalya'da Covid-19 aşıları ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Covid-19'a aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını söyledi.
İtalya Sağlık Bakanı Roberta Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Speranza, aşının satın alınmasının merkezileştirildiğini ve ücretsiz uygulanacağını açıkladı.
Speranza, "Muhtemelen her aşılama için 2 doz aşıya ihtiyaç duyulacak. İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneği var. İlk dozlar, ocak ayından itibaren verilmeye başlanabilir. Aşıda öncelikli kategoriler; sağlık çalışanları, sosyal sağlık hizmetleri çalışanları ve huzurevleri sakinleri ile buralarda çalışanlar" ifadelerini kullandı.
Speranza, aşının ülke içindeki dağıtımına ordunun da katkı vereceğini belirtti.
'ÜÇÜNCÜ DALGA KAPIDA'
Salgında ikinci dalganın hala yüksek seyrettiğini dile getiren Speranza, "İlk alınan sonuçların sabit gitmesi için diğer haftalarda da fedakarlıklara devam edilmesi lazım. Aldanmayalım. Gardımızı düşürürsek üçüncü dalga kapıda" dedi.
İtalya Sağlık Bakanı, ocak ayında salgınının 3. dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için yılbaşı ve Noel tatillerine en yüksek düzeyde ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini, ocak ayında yeniden kapanma istemediklerini söyledi.
Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini verdi. Bakan Speranza, Covid-19 aşısını bu aşamada herkes için zorunlu kılmak istemediklerini, aşıyla bir an önce sürü bağışıklığına ulaşmak istediklerini ifade etti.
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