İtalya'da Covid sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi

01 Eylül 2021 Çarşamba, 07:41



İtalya'da Covid sertifikalarının kullanım alanı bugünden itibaren genişletiliyor. "Yeşil pasaport" olarak anılan sertifikalar okullarda ve uzun mesafe taşımacılığında da zorunlu olacak.



İtalya hükümeti 6 Ağustos'tan itibaren yeşil pasaportları kamuya açık çok sayıda mekan ve etkinlik için zorunlu kılmıştı. 1 Eylül itibariyle belgelerin kullanım alanı genişletiliyor.

Bu ay içinde açılacak olan okullarda öğretmenlerin, üniversitelerde ise hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerin yeşil pasaporta sahip olması gerekecek.

Covid sertifikasına sahip olmayan öğretmenler okullara alınmayacak ve bu nedenle 5 günün üzerinde işe gitmeyenler açığa alınacak. Covid belgesi olmadığı için çalışmayan öğretmenler "mazeretsiz devamsızlık" yapmış sayılacak ve maaş ya da tazminat hakkına sahip olmayacak.

Bugünden itibaren yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, bölgeler arasında sefer yapan gemiler ile şehirler arası ve hızlı trenlerde seyahat edebilmek için de bu belge gerekecek. Şehir içi ulaşımda ise yeşil pasaport gerekmeyecek.

Bu Covid belgeleri İtalya'da en az bir doz aşı yaptırmış olanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenlere ve son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara veriliyor.

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6 Ağustos'ta da restoranların kapalı kısımları, havuzlar, spor salonları, müzeler, sinemalar, gösteriler, spor müsabakaları, fuarlar, kongreler, eğlence parkları gibi birçok kamuya açık yer ve hizmete erişim için yeşil pasaport şartı getirilmişti.

İtalya'da bugüne kadar, 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 37,8 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

Karşıtlar gösteri planlıyor

Covid belgesi şartının yaygınlaştırılması üzerine aşı ya da yeşil pasaport karşıtlarının birçok kentte gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

İtalyan basınına göre, Forza Nuova ve Casapound gibi neofaşist hareketlerin de katılacağı eylemlerde göstericilerin trenleri durdurmaya çalışmasından ve sabotaj girişimlerinden endişe ediliyor.

Sosyal medya ve internetteki iletişim ağları üzerinde organize olan grupların 54 şehirde eyleme hazırlandığı belirtiliyor. Telegram'da 40 bin kullanıcısı olan "Diktatörlüğe hayır" isimli bir grupta, "Kölelik pasaportu olmadan trenlere binmemize izin vermeyecekler mi? O zaman kimse binemeyecek!" gibi mesajlar yazıldığı belirlendi.

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Protestoların seferleri olumsuz etkilemesini önlemek için tren istasyonlarında dün geceden itibaren güvenlik tedbirlerinin artırıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yeşil pasaport karşıtlarının gösterilerinden etkilenebilecek şehirlerde kontroller yoğunlaştırılacak" dedi. Bakanlık, "Kurallara uyulması şartıyla barışçıl gösterilerin serbest olduğunu ancak şiddet ve tehdit içeren eylemlere izin verilmeyeceğini" duyurdu.

Gazetecilere saldırı, doktorlara tehdit

İtalya'da son günlerde yeşil pasaport karşıtlarının, kamuoyunca tanınan sağlık uzmanlarına ve gazetecilere saldırılarda bulunduğu haberleri artmıştı.

Son olarak geçen hafta sonunda devlet kanalı Rai'de görevli bir gazeteci ve Pazartesi günü de La Repubblica gazetesinde çalışan bir gazeteci aşı karşıtlarının gösterisinde fiziksel şiddete uğrayarak yaralanmıştı.

Gazetecilere yönelik saldırılar ve tehditler üzerine Salı akşamı Roma'daki Pantheon önünde basın mensupları ve bazı siyasi temsilciler bir gösteri düzenledi. Gösteride basına yönelik saldırılara karşı siyaset dünyası ve medya yöneticilerinden eyleme geçmeleri talep edildi.

Pandemi döneminde medyada sıklıkla yer almaları nedeniyle tanınan virolog ve salgın hastalık uzmanı 2 doktor da çok sayıda ölüm tehdidi ve sözlü saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

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Aşı ve yeşil pasaport zorunluluğu karşıtlarının, aralarında Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da yer aldığı hükümet yetkililerine yönelik tehdit mesajları da tespit edildi.

Geçmişte aşı karşıtı söylemleri nedeniyle tartışma yaratan 5 Yıldız Hareketi'nden olan Di Maio, son günlerde ise aşı karşıtlarını eleştirmişti.

Di Maio, doktorlara yönelik tehditler üzerine "Tüm siyasi yelpazenin, bu aşı karşıtlarından gelen şiddet eylemlerini kınaması gerek. Tüm siyasi güçlere sesleniyorum: Yangına körükle gitmeyin" demişti.