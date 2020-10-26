İtalya'da stadyumlar yeniden kapanıyor
İtalya'da artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni önlemler kapsamında maçlara seyirci alımı yeniden duruyor.
İtalya'da stadyumlara seyirci girişine yeniden yasak geldi.
Ülkede koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle hükümet en az bir ay geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında stadyumlara seyirci girişi yeniden yasaklandı. Yasakların tüm spor branşları için geçerli olduğu belirtildi.
Ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı 20 bine ulaştı.
İtalya'da stadyumlara 1000 kişiyi geçmemek kaydıyla seyirciler girebiliyordu.İtalya'da artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni önlemler kapsamında maçlara seyirci alımı yeniden duruyor.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi