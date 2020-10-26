İtalya'da stadyumlar yeniden kapanıyor

26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:16

İtalya'da stadyumlara seyirci girişine yeniden yasak geldi.

Ülkede koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle hükümet en az bir ay geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında stadyumlara seyirci girişi yeniden yasaklandı. Yasakların tüm spor branşları için geçerli olduğu belirtildi.

Ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı 20 bine ulaştı.

İtalya'da stadyumlara 1000 kişiyi geçmemek kaydıyla seyirciler girebiliyordu.İtalya'da artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni önlemler kapsamında maçlara seyirci alımı yeniden duruyor.