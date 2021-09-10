İtalya'dan üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı

10 Eylül 2021 Cuma, 08:30

Bakan Speranza, La Repubblica gazetesinin etkinliğinde yaptığı açıklamada, AIFA’nın bugün 3. doz ile ilgili çalışmalarını tamamladığını ifade ederek "AIFA, 3. doza yeşil ışık yaktı. İki dozdan sonra en kırılgan olanlardan 3. doza başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Speranza, 3. dozun uygulanması sırasında 80 yaş üstü ve sağlık personelini korumaları gerektiğini, onlara da öncelik vereceğini ifade etti.

Speranza, dozların temini hususunda zorluk çekmediklerini, 3. dozu garanti edebileceklerini kaydetti.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugüne kadar 80 milyon 217 bin 867 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 439 bin 241 oldu.

Ülkede, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 73'ünün aşılanması tamamlanmış durumda.