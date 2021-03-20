İtalyan devi Eldor'a milyonlarca liralık destek

20 Mart 2021 Cumartesi, 13:59

İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından İtalyan Eldor'a destekler çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Eldor'un İzmir'deki elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımı için, 30 milyon TL'ye kadar nitelikli personel desteği, 20 milyon TL'ye kadar enerji tüketim desteği verilecek. 10 yıl boyunca da sınırsız sigorta primi desteği sağlanacak.

Dünyadaki otomotiv devlerinin en büyük tedarikçisi olan, 1998 yılından bu yana da ESBAŞ'ta otomobiller için ateşleme bobini üreten İtalyan elektronik devi Eldor, Cumhurbaşkanı kararıyla, büyük ölçekli bir yatırım desteğine hak kazandı. Eldor'un İzmir'de yapılacak elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımın başlangıç tarihi 15 Haziran 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 6 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Komple yeni yatırım şeklinde belirlenen projede, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 809 milyon 986 bin 56 lira olarak açıklandı. 700 kişi ve 40 nitelikli personele istihdam öngörüldüğü bildirildi.

Tesiste yıllık 200'er bin adet DC-DC Dönüştürücü ile Batarya Şarj Ünitesi, 800 bin Enerji Yönetim Modülü ve 75 bin HV Başlatma Motoru üretileceği belirtildi.







50 MİLYON LİRAYI AŞKIN DESTEK

Cumhurbaşkanı kararındaki, firmaya verilecek sigorta primi, nitelikli personel ve enerji tüketim destekleri de dikkati çekti. Buna göre, 30 milyon TL'ye kadar "nitelikli personel desteği" sağlanacak olan firmaya, 20 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla da enerji tüketim desteği sağlanacak.

Enerji desteği kapsamında, firma işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca enerji tütekim harcamalarının yüzde 50'sini ödeyecek. İtalyan firmasına ayrıca, 10 yıl boyunca sınırsız sigorta primi desteği de sağlanacak. Bu prim desteğinin de milyonlarca TL tutarında bir büyüklüğü ifade ettiği düşünülüyor.