İtalyan devi Inter kulüp armasını değiştirdi

İtalya'nın dev kulübü Inter kulüp armasını değiştirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 10:58
İtalyan devi Inter kulüp armasını değiştirdi
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İtalya'nın dev kulübü İnter armasını değiştirdi. Bir süredir konuşulan değişikliğe sıcak bakmayan taraftarlar sosyal medyadan yeni armaya tepki gösterdiler. Inter, İtalya Serie A'da topladığı 65 puanla en yakın takipçisi Milan'ın 6 puan önünde lider konumda.

 



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