İtalyan devi Inter kulüp armasını değiştirdi
İtalya'nın dev kulübü Inter kulüp armasını değiştirdiğini açıkladı.
İtalya'nın dev kulübü İnter armasını değiştirdi. Bir süredir konuşulan değişikliğe sıcak bakmayan taraftarlar sosyal medyadan yeni armaya tepki gösterdiler. Inter, İtalya Serie A'da topladığı 65 puanla en yakın takipçisi Milan'ın 6 puan önünde lider konumda.
İtalyan devi Inter kulübün armasını değiştirdiğini açıkladı. https://t.co/8drbf67zxL— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) March 30, 2021
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