İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki Troina şehrinde evler 1 Avro'ya satılıyor

16 Ocak 2021 Cumartesi, 11:15

Troina Belediye Başkanı Sebastiano Fabio Venezia, terk edilen bakımsız evlerin satılması için özel çok dilli çalışma grubu ve HouseTroina online emlak ajansını organize etti.

Belediye, Ocak sonunda 30 evi 1 Avro fiyattan satışa sunacak. Daha sonra, belediyenin mülkiyetine geçmesi beklenen 100 evin daha satışa sunulması planlanıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, programın bir dizi şartı da olduğu ifade edildi. Troina’da evi satın alan kişi ayrıca 5 bin Avro depozito ödemeli ve evi tamir etmeli. Tamir için, evi satın aldığı günden itibaren 3 yıl süre veriliyor. Bu süre içinde evi tamir edenler depozitoyu geri alabilecek.

Aynı zamanda Belediye, ev yenileme maliyetinin bir kısmını – en fazla 15 bin Avro – karşılamaya, ayrıca enerji verimliliği çalışmaları için 10 bin Avro sağlamaya hazır.

Köhne evleri almak istemeyenler için Troina Belediyesi, onarım gerektirmeyen ev satın almak isteyenlere 8 bin Avro vermeye hazır. Mesela, iyi durumda olan 80 metrekarelik bir ev 30 bin Avro’ya satın alınabilir.

Troina’da ev satın alanlara, ücretsiz kreş ve okul öğrencileri için ücretsiz servis gibi bazı avantajlar da sağlanacak. Ayrıca yeni ev sahipleri, ilk 3 yılda emlak ve hizmet vergilerinden muaf tutulacak.

Sicilya Adası’ndaki Nebrodi ulusal parkında bin 100 metre yükseklikte yer alan Troina şehri, muhteşem panoraması nedeniyle “Sicilya’nın Balkonu” olarak biliniyor. Göl ve berrak akarsuların bulunduğu, binicilik ve uzun yürüyüşler için ideal olan 4 bin hektarlık ormanla çevrili olan şehrin merkezinden Etna Dağı’na heyecan verici manzara açılıyor.

Nüfusu 9 bin kişi olan Troina’dan Sicilya’nın büyük şehirlerine 1-1.5 saatte gidilebiliyor. Katanya’ya olan mesafe 54, Palermo’ya 114 kilometre.

Günümüzde birçok ülkede sembolik fiyatlara ev satın alınabiliyor. Bu tür kampanyalar dönem dönem Yunanistan, Fransa, İngiltere, İspanya, Hırvatistan, Avusturya ve Norveç’te düzenleniyor. Ama yine de bu alanda İtalya lider durumda. Bu ülkede örneğin Bivona, Bisaccia, Mussomeli, Molise ve Abruzzo’da 1 Avro’dan ev satın almak mümkün.