İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir yaşamını yitirdi; son paylaşımları yürek burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in yaşamını yitirmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.
Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
EKİPLERE GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYORDU
Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.
ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI
Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir'in, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor.
Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.
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