İthaki Modern'in yenisi; 'Sütçü'
İthaki Yayınları’nın modern klasikleri okurlarla buluşturduğu serisi İthaki Modern kapsamındaki yeni kitabı Anna Burns’ün kaleme aldığı bol ödüllü “Sütçü”, yarından itibaren raflarda… “Sütçü”, kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin, asla bertaraf olamayacakların romanı.
ASLA BERTARAF OLAMAYACAKLARIN ROMANI
“Sütçü”
2018 yılında Man Booker Ödülü’ne değer görüldüğünde Anna Burns’ün yazım hayatı,
bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve
güçbela geçiniyordu.
Önceki
iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların
etkisinde geçen Burns, “Sütçü” ile 2019’da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve
Orwell Politik Kurgu Ödülü’nü de kazandı.
Burns,
“Sütçü”de de kurgusunun fonunu Kuzey İrlanda üzerinden yapıyor. Ana
karakterimiz, 18 yaşında ‘ortanca kız kardeş’… En sevdiği şey ise; yürüyerek
kitap okumak…
Ve derken
bir gün bir dedikodu: “‘Diğer taraftan’ ve ‘retçi’lerden bir sütçüyle
sevgiliymiş güya. Yalan bunlar, ortanca kız kardeşin başka bir sevgilisi var. Sınırların
sert çizgilerle çekildiği bu yerde dikkat çekmek tehlikeli. Özellikle de bekâr
genç kadınlar için. Her yerde seni dinliyor, gözlüyor olabilirler ve sınırı
aşmak için tek kelime yeterli.”
“Sütçü”,
kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin,
asla bertaraf olamayacakların romanı.
“Anna Burns’ün Sütçü’de kullandığı dil
inanılmaz. İlk sayfasından itibaren, kelimeleriyle, bizi kendi dünyasının
gündelik dehşetine çekiyor.”
Man Booker Ödülü Jürisi
“Sütçü, terörizmle, cinsel tacizle, uzlaşmanın
imkânsızmış gibi geldiği kör edici ayrımlarla, günümüzün kaygılarıyla yüklü… Bu
coğrafyanın yoğun baskısı, komedi ile dehşeti birbirine öyle kaynaştırmış ki
ortaya yepyeni bir alaşım çıkmış sanki.”
The Washington Post
“Sütçü olağanüstü bir kitap – zekice bir
hassasiyetle belirli bir zamanı ve belirli bir çatışmayı öykülüyor ama politik
tarafgirliğin, içgüdüsel, insani bağlılıklarımızı nasıl ezip bozduğunu
anlatırken evrenselleşiyor. İğneleyici ama komik, öfkeli ama şefkatli üslubu
mucizevi.”
Orwell Ödülü Jürisi
“Yetişkin dünya ile kaba absürtlüklerine karşı
ergen bir öfke ve kara mizahla dolup taşıyor… Totaliter kontrolün –politik,
cinsiyetçi, mezhepçi, toplumsal– çeşitli biçimlerine dair bir roman için,
Sütçü’nün cazibeli bir iğneleyiciliği var.”
The New Yorker
“Bu kitapta sahici olmayan bir şey yok… Özgün,
komik, ilgi çekici bir şekilde dolambaçlı ve eşsiz.”
The Guardian
Sütçü / Anna Burns / Çeviren: Duygu Akın / İthaki Yayınları / 360 s.
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