İTO açıkladı: Yardımcı okul kitapları bu oranla eylülde fiyatı en fazla artan ürün oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay İstanbul'da perakende fiyatların en fazla yüzde 33,76'yla yardımcı okul kitaplarında arttığını, en çok düşüşün ise yüzde 16,45'le erikte yaşandığını duyurdu.
İTO tarafından Eylül 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 116'sında artarken, 28'inde düştü, 98'inde ise değişmedi.
EN FAZLA ARTAN ÜRÜN
Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan yardımcı okul kitaplarının fiyatı yüzde 33,76 arttı. Yardımcı okul kitapları bu oranla eylülde fiyatı en fazla artan ürün oldu.
Yardımcı okul kitaplarını yüzde 26,76'yla battaniye, yüzde 18,9'la patlıcan, yüzde 14,12'yle taze fasulye, yüzde 13,89'la yeşil soğan ve yüzde 11,40'la defter izledi.
EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN ÜRÜN
Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan eriğin fiyatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 16,45 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün oldu.
DİĞER HARCAMA KALEMLERİ
Aynı dönemde, fiyatında azalış izlenen diğer harcama kalemleri yüzde 15,48'le limon, yüzde 10,66'yla şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 7,59'la armut, yüzde 6,46'yla patates ve yüzde 4,76'yla yaş üzüm şeklinde sıralandı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
Video Haberler
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...