İTO: İstanbul'da perakende fiyatları Eylül'de arttı

01 Ekim 2020 Perşembe, 14:08

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,47 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,62 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,66, toptan fiyatlarda yüzde 13,40 artış yaşandığı görüldü.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatlar Eylül'de bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,81 ve konut harcamalarında yüzde 0,56 arttı.

Bu dönemde, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,99 azalış görüldü.

Toptan fiyatlar ise Eylül'de aylık bazda, madenler grubunda yüzde 8,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,24, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,28, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,99 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,27 geriledi.

Mensucat grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.