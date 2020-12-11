İTO, salgının hızını azaltacak tek önlemi açıkladı

11 Aralık 2020 Cuma, 17:31

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TTB İstanbul Tabip Odası’ndan oluşan İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri, “Ölümleri Durdurmak İçin Tam Kapanma Tam Ücret/Sosyal Bütçe Sosyal Devlet” demek için Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Dr. Güray Kılıç, iktidarın salgın en başından bir başarı hikayesi çıkarmak adına olayı olduğundan daha küçük göstererek durumu idare etmeye çalıştığını belirterek, "Salgın daha sona ermeden yazı teması arttırarak geçirdik ve güz aylarındaki felakete yakalanmış olduk" dedi.

Salgının kontrol altına alınması için tam kapanma çağrısı yapılan eylemde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, ANKA'ya açıklamalarda bulundu. Kılıç, iktidarın süreci başından beri yanlış yönettiğini söyleyerek, "En başından bir başarı hikayesi çıkarmak adına olayı olduğundan daha küçük göstererek durumu idare etmeye çalıştılar. Yazı, salgın daha sona ermeden teması arttırarak geçirdik ve güz aylarındaki felakete yakalanmış olduk" dedi.

"HASTANELER YÜKÜ TAŞIYAMAYACAK DURUMA GELDİ"

Yoğun bakım servislerinin neredeyse tamamının dolduğuna, hastanelerin bu yükü kaldıramayacak duruma geldiğine dikkat çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Süreci başından itibaren yanlış yönettiler. Bir salgını önce halka doğru bilgileri vererek yönetebilirsiniz. Bunun amacı sadece bilgileri merak ettiğimizden değil. Birincisi, yurttaşların durumun vahametini anlayarak tedbirlere uyması konusunda önemlidir, ikincisi hükümetin kaynaklarını böyle bir büyük salgında nasıl yöneteceğine ilişkin de önemli bir durum bu. Ama en başından bir başarı hikayesi çıkarmak adına olayı olduğundan daha küçük göstererek durumu idare etmeye çalıştılar. 1 Haziran’da normalleşme sürecini başlatarak turizmin açılması, ekonominin çarklarının dönmesi adına salgının daha yatıştırılmadan daha da alevlenmesine yol açtı. Yazı, salgın daha sona ermeden teması arttırarak geçirdik ve güz aylarındaki felakete yakalanmış olduk."

"DOKTORLAR YATAK BOŞALMASINI BEKLİYOR"

Doktorların hasta yataklarının boşalmasını beklediğini ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük illerde bu işin önünün alınamayacak noktaya geldiğini görüyoruz. Hastanelerin kapasitesi bu hastalık yükünü kaldıramayacak hale geldi. Bakanın da ifade ettiği gibi yoğun bakımlar tama yakın dolu durumda ve yatak boşalması bekleniyor. Bir yatağın boşalmasını beklemek bir hekim için çok zor bir durum. Bakanlık vaka sayılarını açıklamak zorunda kaldı. Durumun ne kadar vahim olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Temel kural teması azaltmak. Şu anda tam kapanma dışında salgının hızını azaltacak önlem maalesef yok. Aşının, salgının hızını yatıştıracağını tahmin ediyoruz, tünelin ucunda ışık gözüktü. O sürecin nasıl yönetileceği de ayrı bir problem ama aşının salgının hızını düşüreceği döneme kadar teması azaltacak önlem şart. Bunun için de en az 14 gün, ama şu anda gelinen noktada iki kuluçka dönemi kadar 28 gün tam kapanma gerekiyor. Bundan sonra da şu anda uygulanan önlemlere benzer kontrollü açılma ile işleri yürütmek gerekiyor. Eğer bu önlem alınmazsa artan hastalıkla bizim sağlık altyapımızın baş etmesi mümkün olamayacak. Biz hala fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu kapanma ile beraber mağdur olacak kesimleri destekleyecek önlemlerle bir an önce bu kararın verilmesini bekliyoruz."