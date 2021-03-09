İTO'dan gazetemize 'Karikatür' ödülü

09 Mart 2021 Salı, 09:59

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl 14 Mart Tıp Bayramı haftası kapsamında verdiği “Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri”nin kazananları belli oldu.

Gazetemiz çizerlerinden Cihan Demirci, “Pandemi ve Çocuklar” konulu karikatürüyle “Karikatür” dalında ödüle layık görüldü. Ödül töreni 13 Mart 2021, Cumartesi günü 16.30-19.00 saatleri arasında İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Pandemi sebebiyle geçen yıl tören düzenlenemediği için 2020 yılının ödülleri de aynı gün verilecek.

Törende, geçen yıl “Dr. Türkan Saylan Tıp Hizmet Ödülü”ne layık görülen Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir’e de ödülü takdim edilecek.