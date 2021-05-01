İttifaklarda son durum ne? İşte son anket

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:51

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçlarını yayımladı.

HANGİ İTTİFAKA YAKINLAR?

Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan konular yurttaşlara soruldu. Bunlardan biri de "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı?" sorusu oldu. Bu soruya yanıt yüzde 38.6'lık kesim "Millet İttifakı'na yakınım" yanıtını verdi. "Cumhur İttifakına yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 42.8 olarak belirlendi.

28 MİLYAR DOLAR İDDİASI SORULDU

Ankette yurttaşlara "Muhalefet partilerinin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 45.4'ü bu sorunun yöneltilmesini olumlu bulduğunu ifade etti. "Olumsuz" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı.







'LEBALEB' KONGREYE YURTTAŞLARIN YÜZDE 79,1'İ KARŞI

Ankette, "Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu? sorusuna ise yüzde 79,1'le ezici bir çoğunluk "Hayır, doğru bulmadım" yanıtını verdi.