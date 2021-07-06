Ivanka Trump’a vergi kaçırma suçlaması

06 Temmuz 2021 Salı, 09:42

Görevi 20 Ocak 2021’de sona eren ve 'Trump Organizasyon' adında bir aile şirketi olduğu bilinen ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın (75) finans direktörü (CFO) Allen Weisselberg, geçtiğimiz günlerde şirketle bağlantılı olarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğuna dair 15 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Weisselberg’in ardından Donald Trump’un başkanlığı sırasında danışmanlığını yapan kızı Ivanka Trump’ın (39) da benzer bir vergi kaçırma olayına karıştığı iddia edildi.

NTV'nin New York Times gazetesinin haberinden aktardığına göre, Ivanka Trump vergi kaçırmada Weisselberg’in stratejisini kullandı. Weisselberg, kendisini hem çalışan hem de şirketin iş birliği yaptığı ancak çalışanı olmadığı taraf şeklinde göstererek vergi indiriminden faydalanmakla suçlanıyor.

NYT’ye göre, Donald Trump 2010 - 2018 yılları arasında çok sayıda projede şirket gideri olarak kimliği belirsiz danışmanlara 26 milyon dolarlık ücret keserek vergilendirilebilir gelirini azalttı. Bu danışman kadrosundaki birinin Ivanka Trump olduğu öne sürüldü.

Ivanka Trump, babası Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak görev yaptığı 2017 - 2021 yılları arasında Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak yer aldı. Başkanın kızı danışmanlığa getirilirken sunduğu 2017 tarihli bir evrakta, ortaklarından olduğu danışmanlık şirketinden toplam 747 bin dolarlık ödeme aldığını bildirdi.

Bu paranın, Trump Organizasyonu’nun ABD’deki otel projeleri için vergi indirimi olarak talep ettiği danışmanlık ücretleriyle aynı miktarda olması dikkati çekti.

Ayrıca Manhattan Bölge Savcılığı eski savcısı Rebecca Roiphe, Trump’ın çocuklarına yapılan ödemelerdeki benzerliğe dikkat çekti. Roiphe, eski başkanın diğer çocuklarına da benzer suçlamaların yöneltilebileceğini söyledi. Donald Trump’ın 5 çocuğu var.