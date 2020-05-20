"İyi ki doğdun Ali Sami Yen!"
Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen’in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.
Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen’in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.
Galatasaray, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul’un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti.
İlk başkanımız Ali Sami Yen’i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
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