İyi ki doğdun Uğur Mumcu
Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, alçak bir saldırı sonucu katledilmemiş olsaydı bugün 77. doğum gününü kutlayacaktı. Sevenleri Mumcu'yu unutmadı. İyi ki doğdun Uğur Mumcu...
24 Ocak 1993'te evinin önünde, park halindeki arabasına konulan C-4 tipi bombayla hazırlanmış alçak bir suikasta kurban giden gazetemiz yazarı Uğur Mumcu doğum gününde anılıyor. 22 Ağustos 1942'de doğan Mumcu, yaşasaydı bugün 77. doğum gününü kutlayacaktı. Sevenleri Uğur Mumcu için sosyal medyadan pek çok paylaşımda bulundu.
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