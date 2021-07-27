İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'te devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etti. Bu olayın çok sıkı takipçisi olacağını belirten Akşener, "Benim size sözüm şudur; bu olayın çok sıkı takipçisi olacağım. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi. Van'dan karayoluyla Bitlis'e gelen Akşener ve beraberindeki heyet esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Buraya siyaset yapmaya değil, esnafa destek çıkmaya
geldiklerini belirten Akşener, esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi.
Bir buçuk yılı aşkındır il ve ilçelerdeki esnafı dolaştığını belirten Akşener,
"Bana hiç kimse neden esnafı geziyorsun diye sormadı. Ölçümüz hep şu
olmuştur; başladığım günden itibaren esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. En büyük
istihdamı esnaf yaratır. İşte bugün buraya yine esnaf için geldim. Ama esnafa
nasılsınız diye sormak için değil, dükkanları yıkılan esnafa yapılan
haksızlıkları kamuoyuna duyurmak için geldim" dedi.
'GÜRÜLTÜ ÇIKARACAĞIM'
Bitlis'e çok fazla gelip- giden bir politikacı
olduğunu belirten Akşener şöyle konuştu:
"Ben Bitlis'e çok fazla gelip- giden bir politikacıyım. İlk defa bugün duydum. İnşaatlar yapılıyor, belediye çürük raporu veriyor, insanlar içine girmeden yıkılıyor. Yani üç harfliler devreye giriyor. Birileri ceplerini dolduruyor. Dükkan sahiplerinin inancı şu; Sayın Cumhurbaşkanının ve ilgili bakanların bu işten haberi olmadığına dair. İşte ben buradayım. Şu andan itibaren Türkiye'de 7'den 70'e herkes bu olayı duyacak. Sayın Erdoğan da bakanları da herkes duyacak.
'SÖZ VERİYORUM'
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının Bitlis'te canı yanan esnafların sesini kulaklarının içinde duyacağına bizzat söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanının burada kurulmuş olan harami düzene ne yapıp ne yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Benim size sözüm şudur; bu olayın çok sıkı takipçisi olacağım. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak."
Akşener
konuşmasının ardından Güroymak ilçesine, oradan da geceyi geçireceği Tatvan
ilçesine geçti.
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