İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek koronavirüse yenik düştü
Isparta’da bir süredir koronavirüs tedavisi gören İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek yaşamını yitirdi.
İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek’in bir süre önce Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.
Daha sonra rahatsızlanan Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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