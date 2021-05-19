İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek koronavirüse yenik düştü

Isparta’da bir süredir koronavirüs tedavisi gören İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek yaşamını yitirdi.

İHA
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:08
İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek koronavirüse yenik düştü
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İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek’in bir süre önce Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Daha sonra rahatsızlanan Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


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