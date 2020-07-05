İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Kongresi için adaylığını açıkladı

05 Temmuz 2020 Pazar, 22:36

Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve çok sayıda delegenin katılımıyla İstanbul İl Başkanlığı’nda adaylığını açıklayan Kavuncu, “Hedeflerimize ulaşmak için, sizlerle bu kutlu davada birlikte yol yürümek için İstanbul İl Başkanlığına adayım. 25 yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul’da, Millet İttifakı olarak yaptığımız ittifakla değişmez denileni değiştirdik” dedi. Delegelerle yaptığı görüşmelerden bahseden Kavuncu, “İstanbul’da ‘asker delege’ diye tabir edilecek tek bir delege kalmamış. Büyüyoruz, güçleniyoruz, demokratikleşiyoruz. Kongre sonucunda, 688 delegenin fikri hür, vicdanı hür şiarıyla hareket edeceğini gördüm. Dolayısıyla, böyle bir ortamdan, sonuç ne olursa olsun, kalite çıkar, güçlü kadrolar çıkar, iyi bir yönetim çıkar. Sonuç ne olursa olsun İYİ parti kazanır” diye konuştu.

“BEL ALTI SİYASET YAPANI PARTİLİ SAYMAM”

Kongre sürecinde diğer adaylarla birlikte kampanya sürecini değerlendiren Kavuncu, “Kongremizin kazananı partimiz olacaktır. Tek bir şartla; kongreye kadar geçecek süreçte, siyasi rekabette, hiçbir zaman unutmamamız gereken bir ilkemiz olmalı; ‘kongre bittiği günün sabahı birbirimizin yüzüne bakacak hukuku korumak!’ Geçen kongrede, ‘dava arkadaşlarıma karşı kazandığım başarıyı zafer saymam’ demiştim. Bakın, çok açık söylüyorum, bu seferde diyorum ki ‘siyasi rekabet ve hırs uğruna iftira atanı, bel altı siyaset yapanı partili saymam.’ Bana ya da diğer aday arkadaşımıza, kime yapılmış olursa olsun. Kim veya kime yapılmış demem, ‘nerede’ derim. Bulur, gereğini yapar ve bünyeden dışarı atarım” ifadelerini kullandı.

‘BİZ ONA TEK ADAM REJİMİ DİYORUZ’

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve iktidarın baskıcı tutumlarını eleştiren Buğra Kavuncu, “Türk siyaseti ve ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Ülkemiz; daha adının bile tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bir sistemle yönetilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyen var, başkanlık sistemi diyen var… Biz ona tek adam rejimi diyoruz. Bu rejimde parlamento adeta fonksiyonunu yitirmiş, ülkenin tüm kurumları partizanca siyasallaştırılmış, diyanet bile hükümet icraatlarına yönelik fetvalar vermeye başlamış durumda. Özgür ve bağımsız basın susturulmuş, Murat Ağırel gibi cesurca yazan bağımsız gazeteciler tutuklanmış halde. Sesimizi duyurmaya çalıştığımız, elimizde kalan birkaç iletişim platformundan biri olan sosyal medyanın akıbeti bile belli değil” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik iftiralara ve tehditlere ilişkin de konuşan Kavuncu, “Bilsinler ki; Genel başkanımızın saçının teline zarar gelsin, Kürşad’ın kırk atlısı oluruz! Bunu herkes çok iyi bellesin! İYİ Parti binbir emekle, binbir özveriyle, Türkiye’de cinsiyetçilik üzerinden kadına yapılan bin bir türlü eziyete inat, cesur bir kadın tarafından kuruldu” ifadelerini kullandı.