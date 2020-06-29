İYİ Parti’de İstanbul heyecanı
Koronavirüs salgını öncesinde mayıs ayında yapılması planlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’nin temmuz sonu gerçekleştirileceği öğrenildi.
Salgında yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından İl Başkanı Buğra Kavuncu 39 ilçede teşkilat ziyaretlerini gerçekleştirirken, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın Kurucu Başkanı olarak görev yapan Ersin Beyaz da başkanlık koltuğu için adaylığını açıkladı.
Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir adayı işaret edip etmeyeceği tartışılırken, Kavuncu ile fotoğraf vermesi dikkat çekti.
Akşener’in yaptığı paylaşım, Kavuncu’ya destek verdiği yönünde yorumlandı.
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