İYİ Parti'de liste tartışması: "Genel Başkan'ın meclis grubu üzerindeki hakimiyetine darbe vurmaya çalışıyor"
İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Güldoğan, Koray Aydın'ın bahane edilerek Meral Akşener'in meclis grubu üzerindeki hakimiyetine darbe vurulmaya çalışıldığını ifade etti.
İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesi partiyi karıştırmıştı. Söz konusu listede; “Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel” isimleri yer almıştı.
Liste tartışılmaya devam ederken, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, söz konusu liste için, isim vermeden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı işaret etmişti.
"GENEL BAŞKANA ZARAR"
İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Mustafa Veysel Güldoğan da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Birilerinin Koray Aydın’ı bahane ederek Genel Başkan'ın meclis grubu üzerindeki hakimiyetine darbe vurmaya çalışması kabul edilemez. Söylenenler ve amaçlananlar çok farklı" diyen Güldoğan, "Bu konuyu uzatmak sadece partiye ve genel başkana zarar verir. Ben Koray beyin bunu istemeyeceğine eminim. Bu yüzden kendisi teşkilat başkanlığından başka bir göreve talip olursa hem büyüklüğünü gösterir, hem tartışmaları bitirir, hem de genel başkanın elini kuvvetlendirir" ifadelerini kullandı.
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