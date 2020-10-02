İYİ Parti’de tartışmalı oylamada yönetim belirlendi

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

“Oy verilmeyecekler listesinde” adı yer alan isimlerin Akşener’e yaptığı “Koray Aydın’a Başkanlık Divanı’nda yer vermeyin” çağrısına da Akşener, “Aydın’ı yeniden Teşkilatlardan Sorumlu Başkan” yaparak, yanıt verdi.

Adı İYİ Parti’nin yeni TBMM grubu görevlendirilmesi için geçen MHP’den ihraç edilen, son olarak İYİ Parti’ye katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta ise “Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başkan” oldu.

Muhalifler ise “Akşener, bizi yönetime başkaldıran yeniçeri yerine koydu” diyerek, yeni yönetime tepki gösterdi. İYİ Parti’de dün önce yeni yasama yılı açılışı nedeniyle partinin Meclis grubu oylaması yapıldı. Kapalı grup toplantısındaki oylamaya “bazı milletvekillerinin tepki göstererek, katılmadığı” belirtilirken, oylama sonucunda kurultayda delegelerin oyunu alan Orhan Çakırlar, grup başkanlığı görevine veda etti.

Çakırlar’ın yerine Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu getirildi. Muhaliflerin “grup başkanvekilliği görevine sıcak bakmadığı” Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya ise yönetimde yer verilmedi. Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu ise yeniden grup başkanvekili olarak görevlendirildi.

MUHALİFLERDEN AKŞENER’E TEPKİ

Partinin yeni genel idare kurulu (GİK) toplantısı da TBMM’nin açılışından sonra gerçekleştirildi. Toplantıda Akşener, “A takımı” diye adlandırılan, partinin en yetkili karar organı Başkanlık Divanı’nı belirledi. Kurultay sürecinde “oy verilmeyecekler listesini hazırladığı” gerekçesiyle hedef haline gelen Koray Aydın ise yeniden “Teşkilatlardan Sorumlu Başkan” olarak görevlendirildi.

Akşener’in, muhaliflerin “hem Koray Aydın’a hem de Erhan Usta’ya karşı tepkisine karşın her iki isme divanda yer vermesinin muhaliflere, “Son sözü ben söylerim” mesajı olduğu kaydedildi. Muhalifler ise Aydın’ın divanda yer almasını, “Akşener bizi yönetime başkaldıran Yeniçeri yerine koydu” şeklinde değerlendirildi.

AĞIRALİOĞLU ‘KIZAKTA’

Partinin “görünen yüzlerinden” olan Yavuz Ağıralioğlu da divanda bu kez “Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı” olarak görevlendirildi. Bu, parti içinde “Ağıralioğlu, kızak göreve çekildi” şeklinde yorumlandı. Bir önceki kurultay sonrasında yine liste dışı kalan Nuri Okutan da “Güvenlik Politikaları Başkanı” olarak görevlendirildi. Cihan Paçacı, Siyasi İşler Başkanı; Uğur Poyraz ise Genel Sekreter olarak Akşener’in, yeni “A Takımında” yer aldı.