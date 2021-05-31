İYİ Parti'den AKP'ye "Vesayet" yanıtı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:17

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın partisinin yeni anayasa çalışmaları hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; parlamenter sistemin vesayetin merkezi olarak görüldüğünün ifade edildiğini ve parlamenter demokrasinin, zayıf iktidarlar ve askeri vesayet ile bağdaştırıldığını belirtti. Dervişoğlu, “Parlamenter demokrasiler, devlet idaresinde denge ve denetim mekanizmalarının tam olarak işlediği ve halkın iradesinin esas alındığı siyasal sistemlerdir” dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, ASIL VESAYET ODAĞIDIR"

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Parlamenter demokrasilerin öngördüğü güçler ayrılığı ilkesinin aksine, Türkiye’de halihazırda uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, siyasi iktidarın yasamayı ve yargıyı tahakküm altına aldığı asıl vesayet odağıdır. Bu vesayetten siyasi olarak istifade eden iktidar sahiplerinin, milli irade, güçlü meclis ve etkin denetimi esas alan parlamenter düzenden rahatsızlık duyması bilinçaltlarının dışavurumudur. Halbuki esas olan hiçbir kişinin, kurumun, zümrenin ya da sınıfın siyasal çıkarları değil, millet egemenliğinin tam ve eksiksiz olarak uygulanmasıdır. Bu da ancak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemin inşa edilmesi ile mümkün olacaktır.

“AKILLA VE MANTIKLA BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin Türk milletine ödettiği ekonomik ve sosyal bedeller ortadayken, mevcut siyasal düzeni savunmak adına hem de bir parlamento üyesinin ve hatta bir grup başkanvekilinin, parlamenter sistemi vesayetin odağı olarak gördüğünü ifade etmesi akılla ve mantıkla bağdaşmamaktadır. Ortada bir tahakküm varsa, o da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortaya çıkan atanmışların seçilmişlere uyguladığı tahakkümdür.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı her başarısızlığında dış güçlere atıfta bulunarak sorumluluktan kaçma yoluna tevessül etmektedir. Biz İYİ Parti olarak kendilerine bu alışkanlıklarından vazgeçmelerini, devlet yönetmeyi ciddiye almalarını ve devlet idaresinde sorumluluk üstlenmelerini tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini geri dönülmez bir yol olarak ifade etmek suretiyle millet iradesine ipotek koymak yerine, yeni anayasanın ruhunu ve Türkiye’deki siyasal sistemin geleceğini Türk milletinin takdirine bırakmanın en doğru yol olduğunu bir kere daha hatırlatmak isteriz.”