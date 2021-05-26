Çatlı'dan bilgi aldığını iddia eden Perinçek: İYİ Partili milletvekili bana suikast girişiminde bulundu
Doğu Perinçek, İYİ Partili bir milletvekilinin geçmişte kendisine suikast girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. Perinçek bu bilgiyi Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'dan aldığını iddia etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda halen İYİ Parti'de milletvekili olan bir kişiyi kendisini öldürmeye çalışmakla suçladı. Perinçek, suikast girişiminin ardındaki ismi kendisine Abdullah Çatlı'nın verdiğini ve Çatlı'nın kendisine 'sığınmak' istediğini iddia etti.
Abdullah Çatlı'nın Susurluk'ta kaza sonucu ölmediğini, suikasta uğradığını ileri sürerek "Otomobil olayının (Susurluk olayı) suikast olduğu kesin. Yok edilmesi gereken kişiler vardı. Mesela bir tanesi Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı, öldürülmeden birkaç ay önce, 'Ben de Doğu Perinçek'e gidip ona sığınacağım.' diyor. Bunu daha önce açıkladım. Abdullah Çatlı, bunu en yakınlarına söylüyor. Biz de en yakınlarından öğrendik. Diyor ki 'Beni öldürecekler. Beni kurtaracak tek kişi insan var Doğu Perinçek. Çünkü o Perinçek Gladyo ile Kontrgerilla ile mücadele ediyor ve beni Kontrgerilla yok edecek. Beni kullandılar, orada o işi burada o işi yaptırdılar' diyor fakat bize sıra gelmeden onu arabanın içinde imha ettiler" dedi.
Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."
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