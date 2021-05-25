Enginyurt'tan CHP ve İYİ Parti'ye: "Bu tuzağa düşmeyin, bu oyuna gelmeyin"

25 Mayıs 2021 Salı, 16:48

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleriyle ilgili çağrıda bulundu.

Bugün Genel Kurul'da seçilecek 7 HSK üyesinden 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı tarafından belirleneceğini anımsatan Enginyurt, "DP olarak biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu seçimde Millet İttifakı'na verilen 3 üyenin HSK'de hiçbir karşılığı ve yaptırım gücü olmayacaktır. Burada Millet İttifakı'nı bekleyen bir tehlike vardır." diye konuştu.

"YARIN 'BİRLİKTE SEÇMEDİK Mİ?' DİYECEKLER"

"Millet İttifakı üyesi CHP ve İYİ Parti'ye tarihi bir uyarı yapmak zorunda olduklarını" dile getiren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Yarın HSK veya mahkeme yanlış bir karar verdiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu HSK'yi eleştirmeye kalktığında Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı 'Hayırdır, bu HSK'yi TBMM'de anlaşarak birlikte seçmedik mi? Siz oy vermediniz mi?' diyecekler. Dolayısıyla bu anlaşma maalesef bir tuzak anlaşmasıdır. Bu anlaşmadan sonra hiç kimse HSK'nin yapısıyla ilgili konuşamaz.

HSK'nin 7 üyesi için TBMM'de üçte iki çoğunluk sağlanamayacağı için bırakın kuraya gitsin, kim kazanırsa kazansın ama İYİ Parti ve CHP yani Millet İttifakı olarak bu tuzağa düşmeyin, bu oyuna gelmeyin."

Enginyurt, bu anlaşmanın sakat bir anlaşma olduğunu, seçimin anlaşma olmaksızın ve kura ile yapılması gerektiğini savundu.

