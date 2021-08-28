İYİ Parti'den Diyanet'e sert tepki: Bu Diyanet'in arkasında durmayız

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:24

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki hutbesini, Büyük Taarruz, Mohaç, Malazgirt ve Diyarbakır'ın fethine ayırdı. Hutbede Diyarbakır'ı fetheden Hazreti Ömer'in komutanı İyaz bin Ganem'in adını anan Diyanet, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç bahsetmedi.

Sosyal medya hesabından Diyanet'e tepki gösteren İYİ Partili Aytun Çıray, "Zafer hutbesinde Atatürk yine anılmadı. Kurtarıcımızı inkâr eden bu iktidarda Cuma namazına gitmeme kararım ne kadar doğru çıktı. Bunlar gider gitmez ilk Cuma'da nerde kalmıştık, diye şükür edip namazımı kılacağım” dedi.

'BU DİYANET'İN ARKASINDA DURMAYIZ'

Çıray, kısa süre sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise “Bir gurup arkadaş cemaat oluşturup yeryüzü mescit Cumamızı kılarız. Bu Diyanet'in arkasında durmayız” mesajını verdi.