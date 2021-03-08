İYİ Parti'den İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına tepki
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."
İYİ Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.
Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey."
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