İYİ Parti'den 'ittifak' açıklaması

20 Eylül 2020 Pazar, 13:49

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda değerlendirmelerde bulundu.

“MİLLET İTTİFAKI İLE DEVAM”

Üç yıl içinde İYİ Parti’nin parlamentoda grup kurduğunu ve büyüdüğünü söyleyen Çıray, “Her partinin hedefi, tek başına iktidara gelmek. İttifaklar, bu ucube rejimin mecbur tuttuğu bir ön koalisyon adeta. Dolayısıyla şu an Türkiye’nin ihtiyacı, Millet İttifakı’nın en baştan belirlediği Türkiye’yi yeni bir parlamenter sisteme taşımak. Bu hedef ortadan kalkmadı o nedenle Millet İttifakı yürümeye devam edecek” dedi.

“HÜKÜMETİN ELİ AYAĞINA DOLAŞTI”

Türkiye’nin COVİD-19 salgınını iyi yönetemediğini belirten Çıray, “En baştan beri söylüyorum. Önerilerle birlikte söylüyoruz. Partim adına ben yapmaya çalıştım. Ne yazık ki COVİD-19 sürecini yönetemediler. Başlangıçta bizim eleştirilerimize şüpheyle bakanlar dahi bizim haklı olduğumu gördüler. Bundan sonra da yürütebileceklerini sanmıyorum. Çünkü derin bir ekonomik kriz belası başlamıştır. Bu ekonomik kriz ile COVİD bir araya gelince bu hükümetin eli ayağı iyice dolaştı. Beceriksiz bir yönetime geçtiler. Bugün çektiklerimizin altında bu yatıyor” diye konuştu.

“KARANTİNAYI BECEREMEDİLER”

Salgın ile mücadelede tedbirlerin yetersiz olmasını eleştiren Çıray, “Karantinayı beceremediler. Tedbirleri taksit taksit alarak etkilerini azalttı. Bir bütünlük içermedi. Aynı anda alınması gereken tedbirler birer ikişer hafta arayla alınınca kötü sonuçlar oldu. Yapılan bütün araştırmalar, yayılmasının yüzde 80 arttırdığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.