İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında, AKP sıralarından “Aday ol aday” lafı atılması üzerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum'' yanıtını verdi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını Twitter’dan paylaştığı bir mesajla değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından “Aday ol aday” lafı atılması üzerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum” yanıtını verdi.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını Twitter’dan paylaştığı bir mesajla değerlendirdi.
Çıray, şu ifadeleri kullandı:
“Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı”
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