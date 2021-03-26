İYİ Parti'den 'Merkez Bankası' teklifi

26 Mart 2021 Cuma, 13:49

Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın gece yarısı görevden alınmasına tepkiler devam ediyor. İYİ Parti, “Merkez Bankası için kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu. İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, ekonomi kurmayları; Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile birlikte TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’a ve AK Partiye buna destek vermelerini ve şimdiden bu sürecin başlamasının çok faydalı olacağını ve Türkiye’nin aradığı istikrara çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tabelalara, bilbordlara istikrar yazmakla, mikrofonlarda istikrar diye bağırmakla istikrar bir hazır paket gibi gelmiyor. Kamu kurumsal yapısını inşa etmekle geliyor.”



"MB BAŞKANI 5 YIL GÖREV ALSIN, BİR DEFA SEÇİLEBİLSİN"

Tatlıoğlu’nun açıklamasının ardından sözü alan Samsun Milletvekili Usta kanun teklifinin gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Biz kanun teklifi ile Merkez Bankası Başkanı’nın kanunda yazılması kaydıyla 5 yıl süreyle görev almasını, görev süresi sona ermeden kanunda o 27’nci maddede belirtilen arizi durumlar var onların dışında herhangi bir şekilde görevden alınamamasını öngörüyoruz. Ve bir Merkez Bankası başkanı da en fazla bir defa daha seçilebilmesi yani beş artı beş toplamda 10 yıl görev yapabilme imkanı olmasını istiyoruz. Para Politikası Kurulu üyelerinden bir tanesinin Merkez Bankası Başkanı’nın önereceği üye, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor mevcut sistemde, bunun Türkiye reel sektörü temsilen ve onların düşüncelerini para politikası kurulu kararlarına aktarabilmesi için TOBB’nin önereceği üç üyeden bir tanesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi şeklinde kanun teklifimizde bir düzenleme getiriyoruz. Aslında tabii burada ideal olan bu mevcut sistemde Cumhurbaşkanı tarafından atamanın da doğru olmadığını kabul ediyoruz. Ancak biz bu kanun teklifini iş olsun diye vermiyoruz. Gerçekten bu kanun teklifinin AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından dikkate alınarak, Meclis’ten geçirilmesinin çok önemli olduğunu görüyoruz.

YILMAZ: YÖNETİCİLERİN SADAKATLERİ SİYASİLERE DEĞİL, YASALARADIR

Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da şu açıklamayı yaptı:

“Demokrasilerde millete hesabı siyasi heyet ve siyasi irade verir. Dolayısıyla atanmışlar, bürokratlar siyasi iradenin millet tarafından onaylanmış programına destek vermesi şarttır. Demokrasi bunu gerektirir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, bağımsız kuruluşların var olması bağımsız kuruluşları yönetenlerin layüsel, hata yapmaz, ne derlerse o olur şeklinde algılanmamalıdır. Ve bağımsızlıktan anlaşılan da bu değildir. Bağımsız kurulların başındaki yöneticilerin sadakatleri siyasilere değildir, onlara görev veren görev alanlarını belirleyen yasalaradır.”