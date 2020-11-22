İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, AKP’nin yeni bir ‘açılım süreci adımları attığını’ belirterek, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını hatırlatan Aydın, “O günün şartlarında bu duruma sessiz kalan, bir şey söylemeyen ve söylemediği için de kısmen onay veren ortağının bugün girişilecek yeni dönem konusunda neler düşündüğünü ve neler söylediğini önümüzdeki günlerde hep beraber takip edeceğiz” dedi.
İYİ Partili Koray Aydın, Ankara’da Üye Katılım Töreni’nde konuştu. Aydın, AKP döneminin kapandığını belirterek, “Seçimin yapılacağı gün AKP iktidarının sonu olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı hukuk ve yargı alanında yapılması planlanan yeni ‘reformlara’ değinen Aydın, AKP iktidarını ‘müslif bir tüccar gibi eski defterleri açtığını’ kaydederek, “Daha önce denediği yollardan gidip bugün yeni bir açılımın adımlarını atmaktadır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın iş insanı Osman Kavala ve HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamasını hatırlatan Aydın, Arınç’ın sözlerinin tesadüfen olmadığını şöyle savundu:
“Bülent Arınç’a şahsi düşmanlığı olan 2-3 kişi dışında AKP yönetiminden ses, seda çıkmadı. Anlaşılmıştır ki Türkiye daha önce denenmiş bir yola girebilmek adına yeni bir planın parçası olan bir uygulama hayata geçirilmiştir. Anlaşılıyor ki bu seferki daha geniş ve büyük boyutlu olacak.”
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın devletin resmi kanalı TRT’ye çıkarılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sessiz kaldığını vurgulayan Aydın, ‘yeni açılım dönemi’ olarak adlandırdığı sürece ilişkin isim vermeden Bahçeli’ye ‘iktidar ortağı’ diye seslendi. Aydın, Bahçeli’ye şunları söyledi:
“(Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması) O günün şartlarında bu duruma sessiz kalan, bir şey söylemeyen ve söylemediği için de kısmen onay veren ortağının bugün girişilecek yeni dönem konusunda neler düşündüğünü ve neler söylediğini önümüzdeki günlerde hep beraber takip edeceğiz.”
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama