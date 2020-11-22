İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi

22 Kasım 2020 Pazar, 14:52

İYİ Partili Koray Aydın, Ankara’da Üye Katılım Töreni’nde konuştu. Aydın, AKP döneminin kapandığını belirterek, “Seçimin yapılacağı gün AKP iktidarının sonu olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı hukuk ve yargı alanında yapılması planlanan yeni ‘reformlara’ değinen Aydın, AKP iktidarını ‘müslif bir tüccar gibi eski defterleri açtığını’ kaydederek, “Daha önce denediği yollardan gidip bugün yeni bir açılımın adımlarını atmaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın iş insanı Osman Kavala ve HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamasını hatırlatan Aydın, Arınç’ın sözlerinin tesadüfen olmadığını şöyle savundu:

“Bülent Arınç’a şahsi düşmanlığı olan 2-3 kişi dışında AKP yönetiminden ses, seda çıkmadı. Anlaşılmıştır ki Türkiye daha önce denenmiş bir yola girebilmek adına yeni bir planın parçası olan bir uygulama hayata geçirilmiştir. Anlaşılıyor ki bu seferki daha geniş ve büyük boyutlu olacak.”

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın devletin resmi kanalı TRT’ye çıkarılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sessiz kaldığını vurgulayan Aydın, ‘yeni açılım dönemi’ olarak adlandırdığı sürece ilişkin isim vermeden Bahçeli’ye ‘iktidar ortağı’ diye seslendi. Aydın, Bahçeli’ye şunları söyledi:

“(Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması) O günün şartlarında bu duruma sessiz kalan, bir şey söylemeyen ve söylemediği için de kısmen onay veren ortağının bugün girişilecek yeni dönem konusunda neler düşündüğünü ve neler söylediğini önümüzdeki günlerde hep beraber takip edeceğiz.”