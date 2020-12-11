İYİ Parti'li Çıray'dan HDP'deki dinleme cihazına yönelik açıklama

11 Aralık 2020 Cuma, 19:34

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, HDP'nin İstanbul il binasında dinleme cihazının bulunmasına yönelik bir değerlendirme yaptı. Bildirici değerlendirmesinde, "Bir siyasi partinin İstanbul İl binasında “böcek” adı verilen dinleme cihazları bulunması haber değil midir? Ama HDP binasında bulunduğu açıklanınca yaygın medyada haber olmadı. Neden? HDP binasına böcek konulması olağan görüldüğü için mi? Böyleyse vahim" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE STANDART"

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin manşetlerine dikkat çeken Bildirici, "Sabah, CHP’li bazı isimlerin karıştığı taciz tecavüzleri günlerdir manşetten indirmiyor. Erdoğan'ın “Gündemde tutmak lazım” talimatı uygulanıyor ama Ensar Vakfı, Şirin Ünal, Gercüş-Batman, Şırnak’taki iddialara ilgi göstermemişlerdi. Tam bir çifte standart" dedi.

"DEMOKRASİ BANA, AHLAK KARŞIYA"

Bildirici'nin bu değerlendirmesine yönelik açıklamalarda bulunan İYİ Parti'li Aytun Çıray, "Bu yüzden ABD'de Başkan Nixon istifa ettirildi. Burada... Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya da demokrasi bana, ahlâk karşıya lâzım" dedi.