İYİ Parti'li Çıray'dan partisindeki meclis üyelerine tepki
İYİ Parti'li Aytun Çıray, Ankara'da meclis üyesi partililerin AKP ile iş birliği yaptığını ifade ederek, "Belediyelerde bize neler oluyor? diye sordu.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan "Çelik Kafes" projesine sert sözlerle tepki gösterdi. Kendi partisinden meclis üyelerinin AKP'lilerle iş birliği yaptığını ifade eden Çıray, "Belediyelerde bize neler oluyor?" diye sordu.
Ankara'daki projenin TMMOB'nin başvuruları sonucu 7 kez yargı kararıyla durdurulduğunun altını çizen Çıray, şu açıklamada bulundu:
"Belediyelerde bize neler oluyor? Ankara'da Gökçek'in izniyle Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan 'Çelik kafes'i meşrulaştıracak plân tadilatını, TMMOB 7 defa yargı ile durdurdu. Ne yazık ki İYİ Parti'li üyelerin, AKP'lilerle iş birliği ile 8. değişiklik de onaylanmış."
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