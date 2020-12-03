İYİ Parti'li Çıray'dan partisindeki meclis üyelerine tepki

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:15

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, görevinden istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan "Çelik Kafes" projesine sert sözlerle tepki gösterdi. Kendi partisinden meclis üyelerinin AKP'lilerle iş birliği yaptığını ifade eden Çıray, "Belediyelerde bize neler oluyor?" diye sordu.

Ankara'daki projenin TMMOB'nin başvuruları sonucu 7 kez yargı kararıyla durdurulduğunun altını çizen Çıray, şu açıklamada bulundu:

"Belediyelerde bize neler oluyor? Ankara'da Gökçek'in izniyle Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan 'Çelik kafes'i meşrulaştıracak plân tadilatını, TMMOB 7 defa yargı ile durdurdu. Ne yazık ki İYİ Parti'li üyelerin, AKP'lilerle iş birliği ile 8. değişiklik de onaylanmış."