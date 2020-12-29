İYİ Partili ilçe başkanının otomobiline ateş açıldı
İYİ Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu’nun içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Otomobile üç kurşun isabet ederken, yalnız olduğu öğrenilen Kırdırlıoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolu’nda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı