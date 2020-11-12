İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan, Ümit Özdağ'a sert sözler

12 Kasım 2020 Perşembe, 13:12

Dervişoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

SOSYAL MEDYA ERGENİ

Sosyal medya ergeni haline gelen makam sahipleri, devlet idaresinin ellerinde olduğu gerçeğinden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın, devletteki kritik görevinden istifasını, sosyal medyadaki mesajından öğrendik. Devlet yönettiğini iddia edenlerden bu ciddiyetsizliğe karşı, bir ciddiyet uyarısı gerçekleştirmelerini bekledik. Biri de çıkıp demedi ki burası oyun bahçesi mi? Biri de çıkıp demedi ki bu makam ben oynamıyorum artık diyerek terkedilecek bir makam mıdır? Biri de çıkıp demedi ki biz bu kadar önemli makamı böyle bir ciddiyetsizliğe mi emanet ettik? Hükümet artık aklını başına almalı devlet yönetimini değerler mezarlığına dönüştüren nepotizmin esaretinden kurtulmalıdır.

2 GÜNDE 2 BARAJ

Piyasaların Sayın Albayrak’ın istifasına verdiği olumlu tepki, kendisine duyulan güvensizliğin bir anlamda ortaya çıkmasıdır. Dolar kurundaki düşüşle birlikte borç stoğu 66 milyar lira azaldı. Bu para ile iki tane Atatürk Barajı yapabilirsiniz. 2 günde 2 baraj parası çıktı.

YEGANE SORUMLU BAŞKAN

Burada sorgulanması gereken asıl mesele sistemdir. Mademki başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, olumsuzlukların sorumluları sadece bakanlar olarak gösterilemez. Karşı karşıya bulunduğumuz olumsuzlukların yegane sorumlusu, bizatihi başkandır. Sarayın siyaset yapma şekli ve bu sistem değişmedikçe hiçbir şey değişmeyecektir.

ÖZDAĞ, YALAN SÖYLÜYOR

Başka isimleri de saydılar. Sayın Özdağ’ın beni ilgilendiren ifadesi ‘Ben asla milletime yalan söylemedim’ demesidir. Milletime yalan söylemedim diyen siyasi bir şahsiyetin göz göre göre yalan söylüyor olması, tarafımdan kabul edilecek bir davranışta değildir. İYİ Parti’de her şey şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. İYİ Parti’nin gizli ilişkileri ve gizli ajandaları yoktur. Dolayısıyla demokrasiyi kendi içerisinde içselleştirilmiş bir siyasi partiye yöneltilebilecek ithamlar olarak kabul etmiyorum Ümit Bey’in söylediklerini.

ÖZDAĞ’IN KÜÇÜK, MİDE BULANDIRICI YALANLARI

Arkasında başka şeyler arıyorum dolayısıyla yalan söylediğini, özellikle HDP’nin içinde bulunduğu bir anayasa görüşmesinin İYİ Parti tarafından yapılabilmesinin mümkün dahi olamayacağını burada tekrarlıyorum. Ortada kamuoyunu ikna edebilecek herhangi bir belge, veri, delil yokken İYİ Parti’ye yönelttiği bu iftiranın elbette ki bedeli olacağını düşünüyorum. Sayın Ümit Özdağ’ın iddialarını ciddiye alan herhangi bir arkadaşım, mensubumuz yoktur. Biz iktidarın büyük yalanlarıyla uğraşıyoruz. Ümit Özdağ’ın küçük ve mide bulandıran yalanlarıyla, vakit kaybedecek durumda değiliz.

ÖZDAĞ İŞPORTACI GİBİ DAVRANIYOR

Ben Ümit beyi hiç böyle görmedim. Kendisine pazar arayan bir işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı? Onu bilmiyorum. Ama kendisini strateji dehası diye tanımlayan bu arkadaşımızın bence, yaptıkları işi değerlendirebilecek aklı selim arkadaşları vardır. Onlarla otursun konuşsun. Kendisini dün psikolojik yönden de gergin gördüm, acil şifalar diliyorum."