İYİ Partili Paçacı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık sinyallerine' yanıt
Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürüyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışlarını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'ya sordu.
AKP'lilerin Millet İttifakı'nı dağıtmak için 'Sizin adayınız kim?' sorusu üzerinde yoğunlaştığını belirten Muharrem Sarıkaya, yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini ele aldı.
"Millet İttifakı parlamenter sistem hedefiyle bünyesel konsolidasyonu sağlamakla kalmadı, aynı ideali savunan yeni kurulan partileri de yanına çekti" diyen Sarıkaya, Cumhur İttifakı'nın, "Bu durumu dağıtmak için Millet İttifakı bileşenlerini sürekli olarak “adayınız kim” minderine çekmeye çalıştığını" ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun 'öğrenciler için açıkladığı 6 vaadine' dikkat çeken Sarıkaya, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" dedi.
Bu konudaki tartışmaları İYİ Genel Başkan Yardımcısı Paçacı'ya soran Sarıkaya şunları ifade etti:
"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da dünkü sohbetimizde bu duruma dikkat çekti, “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor” dedi.
Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…”
Konuştuğum bazı CHP kurmayları da benzer yakınmaların kendilerine de ulaştığını belirtti.
Anladığım şu ki durum CHP liderine de iletilmiş…
Mesele sadece bununla da kalmıyor.
CHP içinden gelen farklı sesler de ittifak açısından sorun teşkil ediyor.
Bunun en iyi örneği dün CHP MYK’da disiplin kuruluna sevkine karar verilen Bolu Belediye Başkanı…
Muhafazakar kesimde tepkiyle karşılaşılan sözleri dolaylı da olsa ittifak ortaklarının tabanlarında tepkiye de neden oluyor.
CHP lideri muhafazakar kesime açılmak için elinden gelen çabayı gösteriyor olsa da bir anda silip süpürüyor."
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