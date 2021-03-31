İYİ Partili Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:30

Tatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Değerli dostlar Covid19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Şimdilik evdeyiz. Bir müddet telefonlarım kapalı olacak. Rabbimden herkes için şifa dilerim" dedi.