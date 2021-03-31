İYİ Partili Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Tatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Değerli dostlar Covid19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Şimdilik evdeyiz. Bir müddet telefonlarım kapalı olacak. Rabbimden herkes için şifa dilerim" dedi.
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