İYİ Partili Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 15:30
İYİ Partili Tatlıoğlu koronavirüse yakalandı
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Tatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

"Değerli dostlar Covid19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Şimdilik evdeyiz. Bir müddet telefonlarım kapalı olacak. Rabbimden herkes için şifa dilerim" dedi.


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