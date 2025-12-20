Zihni Çakır'a 'Bakan Tunç' paylaşımı sonrası gözaltı

İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Zihni Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gece saatlerinde gözaltına alınan Çakır'ın evinde de arama yapıldığı belirtiliyor.

Çakır, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 'uyuşturucu' soruşturmasıyla ilgili ifadeye çağrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu.

Çakır, Sadettin Saran ve Bakan Tunç'un görüşmesine ilişkin fotoğrafa yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet Bakanlığında bizzat Bakanlık makamında gerçekleşen ve Adalet Bakanı tarafından paylaşılıp duyurulan şu samimi ziyaretten sadece 2 gün sonra Steven Sadettin ile ilgili uyuşturucu dahil kapsamlı bir soruşturma kapsamında Steven Sadettin’in evinde arama yapılması bu esnada şahsın yurt dışında olması...

İşte bu yüzden makam sahipleri o makamların izzetini muhafaza için azami dikkati göstermeli.

Şimdi Steven Sadettin’in evinde yapılan arama diyelim “temiz” çıktı; bu “temizliği” kamuoyu nasıl yorumlayacak?

Steven Sadettin’in bu görüşmeden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmış olma sebebinin takımın Basket maçına gidiş olduğuna kaç kişi ikna olacak?"

İşte Çakır'ın o paylaşımı: