İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan Özdağ'a tepki: 'İYİ Parti’ye ateş açanların saray medyasında çok ciddi kredi bulmasının örneği'

05 Mart 2021 Cuma, 17:24

Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çaprıcı açıklamalarda bulundu.

Çin'in Uygur bölgesinde yaşananların soykırım olarak kabul edilmesi için Cumhur İttifakı'na çağrı yapan Tatlıoğlu özetle şunları söyledi:

“Çin'in Uygur bölgesindeki soykırım konusunda başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisimizin duyarsız kalmasının tarih önünde ve millet önünde büyük bir vebal olduğunu söyledik. TBMM’nin milletimize ve insanlığa karşı büyük sorumluluğudur 50’nin üzerinde ülkede devlet nezdinde, hükümet nezdinde ve parlamento nezdinde karşılık bulmuş bu zulüm Türkiye tarafından sessiz karşılanamaz. Bu nedenle İYİ Parti grubu TBMM Başkanlığımıza ortak bir karar alınması talebinde bulunmuştur. Cumhur ittifakı'nın bu ortak karara sahip çıkmasını bekliyoruz.”

"ERDOĞAN’IN SÖYLEDİKLERİNİN PİYASALARDA ALICISI YOKTUR"

“Türkiye’de enflasyon rakamları açıklandığında nereye evrildiğini bir kez daha gördük. Türkiye yüzde 17’lerle en yüksek faize sahip bir ekonomi. Enflasyon oranları özellikle TÜFE 15,61 iken, ÜFE’nin 27’de olması enflasyonun nasıl bir yukarı yönlü olduğunu göstermektedir. Saray ve bakanlar Türkiye’nin meselelerine hâkim değildir. Faiz üzerinde baskı devam etmektedir. Dünyada en yüksek faizini ödeyen bir ülke faiz üzerindeki baskı devam etmektedir ve enflasyonda bu baskıyı desteklemektedir. Bu şu demektir, Sayın Erdoğan’ın ve ekibinin söylediklerinin kamuoyunda ve piyasalarda alıcısı yoktur, kalmamıştır. Artık sarayın piyasalara ve kamuoyuna söylemleri anlamsız gelmektedir. Piyasadaki güvensizlik devam etmektedir.

"İYİ PARTİ’YE ATEŞ AÇANLAR"

"Sayın Özdağ, partinin ihraç kararını mahkemenin bozması neticesinde partiye tekrar dönmüştür. Ve partimizin üyesi olduğu bir durumda partimizden daha önce de dile getirdiği iddialarla istifa etmiştir. Kendisine siyasi hayatında ve özel yaşamında başarılar dileriz. Tek burukluk, İYİ Parti’ye ateş açanların saray medyasında çok ciddi kredi bulmasının örneğini, bir kez daha yaşadık. Bu da bizde bir burukluk olarak yer almaktadır. ”