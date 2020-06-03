İYİ Parti'li Türkkan'ın fabrikasının orman arazisi kısmına mühür, çiftliğindeki kaçak yapılarına ceza

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:57

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’a ait fabrika ve çiftlik evinin orman arazisini haksız işgal ettiği yönündeki açıklamalarının ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki Türkkan Yağ Fabrikası’na giderek, orman arazisinde bulunan yeri tespit ettikten sonra mühürledi.

Yağ fabrikasının kapısına, Gebze 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı vurgulanarak üzerinde, “6831 sayılı Orman Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince Gebze Orman İşletme Şefliğimizce mühürlenmiştir” yazılı tutanak asıldı. Fabrika sahasında bulunan 1369 metrekarelik alan, şerit çekilerek, kullanıma kapatıldı.

Dilovası Belediyesi ekibi ise Lütfü Türkkan’a ait olan Köseler köyündeki Nezir Ağa Et Entegre Besicilik’te incelemede bulundu. Belediye ekibi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeleri istedi. Herhangi bir belgenin ibraz edilmemesi üzerine kaçak yapı değerlendirmesi yapılıp, tutanak tutuldu. Tutanakta, “Herhangi bir ruhsat ve yapı belgesi ibraz edilemediğinden dolayı kaçak yapı olarak değerlendirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’inci ve 42’inci maddeleri gereğince tespit ve tutanak yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Ahır, samanlık, ofis, ev, sağımhane, depo gibi yapılar kayıt altına alınarak, metrekareleri belirtildi. Dilovası Belediyesi'nce 28 bin metrekare üzerine kurulu çiftlikle ilgili 662 bin TL ceza kesilirken, kaçak olan bölümler mühürlendi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

‘TAŞMA TESPİT EDİLDİ, SÖZLEŞME YAPILDI’

Lütfü Türkkan’a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun kendisine ait fabrikanın devlet arazisi üzerinde kurulduğuna ilişkin açıklaması da soruldu. Konuyla ilgili haberlerde fabrikanın mühürlendiği ve yıkım işleminin ilerleyen günlerde yapılacağı öne sürülmüştü.

Arazi büyüklüğünün yanlış söylediğini belirten Türkkan, “O arazi 126 bin metrekare değil, 24 bin metrekaredir. 25 yıl önce fabrika inşa edildi. Fabrika yapıldığında bölgeye henüz kadastro gelmemişti. Fabrikanın tamamı kendi tapulu arazisi üzerinde inşa edilmiş. Orman kadastrosu geçince bölgedeki bütün fabrikalarında olduğu gibi bazı orman alanlarında taşmalar olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü oradaki bütün fabrikalarla kira sözleşmesi yapmış” diye konuştu.

‘TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ’

Orman Bölge Müdürlüğünün kendileriyle olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini aktaran Türkkan, “Hanımefendinin açıklamasından sonra taşma olduğu söylenen yere ip çekilmiş. Fabrikanın mühürlendiği yok. Fabrika Türk sanayisinde önemli bir yere sahip. 267 milyon dolar ihracat yapan bir fabrika” dedi.

‘SANAYİCİ OLARAK MUHALEFET YAPMAK’

“Sindirmek, yok etmek için bir sürü yol deniyorlar. Bu da bunlardan birisi” diyen Türkkan, “Bilmedikleri bir şey var, demirden korksak trene binmezdik. Ben Türkiye’de bir sanayici olarak muhalefet yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Devletin sırtına yapışmış keneleri ifşa etmeye devam edeceğim. Yaptıkları her türlü hukuksuzlukları ifşa edeceğim” ifadelerini kullandı.