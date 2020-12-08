İYİ Parti'li Ümit Dikbayır'dan, AKP'li Bülent Turan'a çok sert yanıt: "Kenefe bile gidemezsin"
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım” sözlerine İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır çok sert yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışının ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım” ifadelerini kullanmıştı.
Turan'ın bu açıklamasının ardından İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından sert ifadelerle Turan'ı eleştirdi.
Dikbayır, "Milletimiz bu kadar sıkıntıda olmasa kahkaha ile gülmek isterdik ama sen reisine sormadan kenefe bile gidemezsin, ne adaylığı" ifadelerini kullandı.
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