İYİ Partili Usta: Elvan yaptığı açıklamayla rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu

22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:19

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın selefi Berat Albayrak'la ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"Merkez Bankası rezervlerinde meydana gelen 128 milyar erimenin" gündemde olduğunu belirten Usta, "Hükümet istiyor ki muhalefet bu işin peşini bıraksın. Ancak muhalefet bu işin peşini bıraksa bile Türk milleti bu işin peşini bırakmaz. Bunun hesabı bir gün sorulacaktır. Bu rezervler, evrensel ölçeklerin dışında bir usul ile eritilmiştir. Daha doğrusu nasıl eridiği bilinmemektedir. Buna ilişkin bir tane açıklama yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Sayın Elvan, bu tür polemiklerden kaçınmalı. Bir açıklama yapacaksa, bu, rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin olmalı. Ancak Elvan, bu açıklamayla, bu rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu." değerlendirmesini yaptı.

CHP SORDU, ELVAN 'KINAYARAK' AÇIKLADI

CHP'nin sosyal medya hesabından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilgili yapılan paylaşımda, “128 milyar doların nereye gittiğinin açığa çıkmasını kim engelliyor? Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? Ekonomiyi kimler çökertti?" soruları yöneltildi.

Bakan Elvan da bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum" demiş ve "2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.