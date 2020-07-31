İYİ Parti'nin acı kaybını Akşener duyurdu
İYİ Parti Altındağ Gençlik Teşkilatı'nda görevli Şahin Ertekin'in yaşamını yitirmesini Genel Başkan Akşener duyurdu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde İYİ Parti Gençlik Teşkilatı'nda görevli Şahin Ertekin, yaşamını yitirdi. Haberi Twitter adresinden duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ölüm haberinin parti camiasını derinden üzdüğünü ifade ederek, Ertek'inin baş sağlığı diledi.
Meral Akşener sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
"Altındağ gençlik teşkilatımızdan Şahin Ertekin'i kaybettik. Bayram günümüze düşen bu acı haber, hepimizi derinden üzdü. Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm İYİ Parti camiasına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."
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