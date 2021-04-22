İyiliğe kadın eli değiyor
Tuzla'da belediyenin organizasyonu Gönül Elleri Çarşısı projesiyle, atölyelerde üretim yapan ihtiyaç sahibi kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile ihtiyaç sahibi yurttaşlara iyilik dağıtmaya devam ediyor. Gönüllü kadınlar, evleri gezerek aile içerisindeki belirledikleri tüm problemleri çözüme kavuşturuyor. Gönüllülük esası ile çalışan kadınlar, yılın her günü ev ev dolaşarak ihtiyacı olanlara yardım ediyor.
Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı içerisinde yer alan atölyelerde üretim yapan ihtiyaç sahibi kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dokumadan kilime, nikâh şekerinden alışveriş filesine kadar birçok alanda üretim yapan kadınların ürettiği ürünler satılarak kendilerine veriliyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Ellerimizin özelliği, 4 bin 300 tane kadın gönüllümüz ile beraber yaklaşık 12 komisyonla sosyolojik olarak dezavantajlı kesim dediğimiz engellisi, yetimi, kimsesizi, yaşlısı, dulu hatta Eğitim Komisyonu ile diğer komisyonlarımız dâhil 12 komisyon ile çalışan ve lojistiğini belediye olarak sağladığımız yardım işleri yapan bir Kadın Kent Gönüllüleri organizasyonudur” dedi.
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